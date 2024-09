Mindezt élő adásban.

Mint ahogy azt a nézők már megszokhatták, Szépréthy Roland influenszer amellett, hogy a Sztárbox idei évadának egyik kommentátora, a mérkőzések között élőben szokott bejelentkezni az Instagramon és a Facebookon, hogy tovább szórakoztassa a bokszverseny nézőit. Egy ilyen élő bejelentkezés alkalmával derült ki az is, hogy a riporter összejött a 2022-es X-Faktor felfedezettjével, Mihályfi Lucával , de akkor is sikerült alakítania, amikor megállította néhány angol szóra az amerikai edzőt, Shane Tusupot.

Hasonlóan alakultak a dolgok negyedik versenynapon is: Szépréthy az adás szüneteiben papucsban és pizsamában indított élő bejelentkezést. Többek között Dér Henit is megszólította, aki mellett állva – mint mondta – kissé elszégyellte magát, az énekesnő vállai ugyanis szélesek, hiszen kemény edz, mert a következő adásban ő is ringbe lép. A kétgyermekes anyuka ennek kapcsán el is mondta, hogy: „Azt mondják, hogy 'manusgádzsi' vagyok, ne is szállj velem ringbe!”. Dér ezzel minden bizonnyal az egykori valóságshow-szereplőnek, Baukó Évának üzent, aki néhány hete keményen beleállt az énekesnőbe.

Szépréthy később Széki Attilával, azaz Curtisszel is összefutott, amikor a forgatási helyszínen faggatta a jelenlévőket. Mint ismert, a rapper és a riporter viszonya azért vált feszültté az utóbbi időben, mert Szépréthy Curtis tavalyi, nem éppen kimagasló sztárboxos teljesítményén élcelődött. Curtis a közösségi oldalán utalt is arra, hogy el akar beszélgetni az általa csak „TikTok Matyinak” becézett műsorvezetővel.

Szépréthy ettől nem riadt vissza, s vasárnap este nem is próbálta kerülni a rappert.

Szeretnék tőled elnézést kérni, ha bármivel megbántottalak. Remélem, nem volt nagyon sértő

– jegyezte meg a riporter, mire a rapper meghúzta a fülét. Szépréthy aztán arról kérdezte Curtist, hogy Shane Tusupnak, vagy Torghelle Sándornak szurkol, majd azt sem volt rest mondani Curtisnek, hogy:

Tisztellek, szeretlek!

A rapper erre rávágta, hogy elfogadja Szépréthy bocsánatkérését. Az influenszer aztán a rappernek hízelegve felvetette, talán a Sztárbox következő adásában lila pizsamát kéne viselnie, Curtis ugyanis nem titkoltan nagy Újpest-szurkoló.

A következő adásban lilában kéne lennem. Gyerekek, megtörtént a nagy találkozó, még egyszer elnézést, ha akármivel megbántottalak, de azért te is megbántottál engem!

Curtis még egyszer megköszönte a dolgot, majd nem várt fordulat következett. Azzal ugyanis, hogy Szépréthy sarkon fordult, nem számolt senki, hogy a riporter felrúgja az egész bocsánatkérő szövegét az alábbi megjegyzésével: