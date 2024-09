Hamarosan visszatér a Tv2 képernyőire a Dancing with the Stars, hogy újabb hírességek mutathassák meg tánctudásukat az országnak. Az ötödik évad versenyzői között lesz többek között Hosszú Katinka, Szabó Zsófi, Kucsera Gábor és Kamarás Norbert is, aki konkrét céllal vág bele a műsorba: a győztesnek járó trófeára pályázik.

„A tánc, még ha nem is gondolnák sokan, hogy közel áll hozzám, én mégis úgy érzem, hogy nagyon jó mozgásom van. Lehet, hogy egyedülálló, viszont tudom külön mozgatni a vállamat, a csípőmet, a fejemet, a lábamat. Sokszor azt se tudom, hogy melyik merre áll” – kezdte az egykori ÉNB-szereplő, hozzátéve: tanulásban és fejlődésben is jeleskedik, így könnyen ellesheti majd partnerétől, hogyan váljon az ország legjobb táncosává. Annak pedig kifejezetten örül, hogy az újoncként érkezett Sebesi Daniellát kapta maga mellé, szerinte ugyanis a táncosnő még nincs befásulva, ráadásul a közös nevezőt is hamar megtalálták.



(Story)