Minderről katonai egyenruhájában mesélt a Mokkában, mivel tartalékos honvédként is helytáll.

Vasárnap este került adásba a Megasztár hetedik évadának első válogatója, amelyen Schobert Norbert és Rubint Réka nagy fia, ifj. Schobert Norbi is megjelent, egy egész országot meglepve énektudásával. Bár a fiatalember megosztotta a zsűrit, produkciójával három igent érdemelt ki, azaz továbbjutott a tehetségkutató következő fordulójába.

A fiatalember, aki korábban megnyerte a Farm VIP 3. évadát, tavaly ősszel pedig a Sztárboxban is ringbe szállt, a Megasztárban szerzett élményeiről hétfő reggel a TV2 Mokka műsorában mesélt. A tartalékos honvéd elmondta: még úgy is nagyon izgult, hogy énektanárral készült a műsorra, ráadásul közönség előtt is énekelt már, édesanyja, Rubint Réka táboraiban próbálta magát szoktatni ehhez.

„Számomra elég nehéz volt. Mint lehet hallani, egy sokkal mélyebb hangon kezdtem el az adott dalt, és ez nagyon furcsa, mert amikor begyakorlod az énektanárral, meg úgy általában énekled, akkor megvan az, hogy te ezt hogyan gyakoroltad be. És ott meg elkezdtem egy sokkal mélyebb hangon” – árulta el a fiatalember, mire az egyik műsorvezető, Pachmann Péter megjegyezte, szerinte pont az volt a vonzó a dalban, hogy mélyről indított, és így nagy lett a hangtartománya, amit szerinte a zsűri is értékelni tudott.

„Igen, csak én ezt nyilván közben hallottam, hogy az elején fú, nagyon elment, de onnan meg már nem léphetek ki. Meg hát tényleg nem gondoltam volna, hogy ott ilyen inger lesz… hogy ott állsz a zsűritagok előtt, akik hatalmas szakmai tudással figyelnek téged. Számomra ez elég nagy mérce volt” – jegyezte meg Schobert, aki aztán Orosz Barbara kérdésére arról beszélt, az őt övező extra figyelem terhes-e a számára.

Nyilván ez nekem egy nagyobb inger volt még így is, hogy nem úgy megyek oda, mint egy másik versenyző, akit ott fognak először megismerni, hanem már volt minden embernek egy adott, maga által kreált véleménye rólam. […] Büszke vagyok [a vezetéknevemre], néha átok is tud lenni, meg valamikor nagyon jó is. […] Nyilván nem teljesen a saját erőmből [tartok ott, ahol], mert nagyon nagy támogatást kapunk a szüleinktől, de hát itt van előttünk az élet, és ez pont azért van, hogy valami olyasmit el tudjak majd érni, amire azt mondhatom, hogy ezt magamtól értem el. Nyilván ez nagyon hosszú idő lesz, de hát van még rá szerintem időm

– szögezte le a fiatal, aki augusztusban lépett be a Magyar Honvédségbe.