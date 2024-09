A műsorvezető szerint mindketten egyszerre engedték el a kapcsolatukat.

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt idén októberben már a tizenegyedik évfordulójukat ünnepelték volna, de váratlanul szakítottak. A ValóVilág 12. évadának műsorvezetőnője azóta már közös fotóval is felvállalta, hogy az olasz származású bokszedzővel, Nicola Sarciával alkot egy párt, aki a Sztárbox idei évadában Miller Dávidot edzi. Most a Storynak öntött tiszta vizet a pohárba Megyeri, aki elmondta, korábbi párjával a kapcsolatuk nem egy harmadik fél miatt került válságba, hanem szép lassan kihűlt az egymás iránt érzett szerelmük.

Rengeteg szép és boldog pillanatunk volt együtt, amit sosem fogok elfelejteni. Zsolti egy igazán mély érzésű, jó ember. Rengeteget tanultam tőle. Továbbra is bennem él egy darabka belőle. Ha már nem is vagyunk egy pár, tudom, hogy bármikor bármiben számíthatok rá, és ez fordítva is így van. Amikor a lezárásról beszélgettünk, olyan egyértelmű volt minden. Zsolti sem küzdött annyira