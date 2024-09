Többek között a gitárja és dobfelszerelése is kalapács alá kerül.

A New York-i Manhattanben lévő, már hatvan éve működő The Guernsey’s aukciósház igazi ereklyéknek igyekszik új gazdát találni a közeljövőben. Mint kiderült, ezen tárgyak közé tartozik Madonna számos korábbi holmija, például egy kazetta, amin az elsőként rögzített dala halható, illetve azon hangszerek is megvásárolhatóak lesznek, amelyeket használtak a szerzeményei rögzítéséhez.

Az énekesnő dobfelszerelése például, amin a New York-i CBGB klubban játszott, 30 és 40 ezer dollár, vagyis 10,6 és 14,1 millió forint közötti áron kelhet el. Az 1979-ből származó kazettáért, rajta Madonna egyik dalával 3-4 ezer dollárt (1-1,4 millió forintot) adhatnak, míg azon gitárokért, amelyeken az első műveit szerezte, 100-150 ezer dollárt, azaz 35,4-53,1 millió forintot.