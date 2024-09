Lakatos László legfőbb a célja a műsorban való szerepléssel, hogy a kisfia büszke legyen rá.

Hétfő este elkezdődött Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor második évada, amelyben Lakatos László népszerű humorista is feltűnik majd. Ezúttal a Blikknek mesélt arról, hogyan jött az ötlet, hogy színpadot kis időre maga mögött hagyva szerepeljen az RTL-es tévéműsorban. Mint mondta, korábban is hívták már több műsorba, de azok nem nyerték el tetszését. Az Árulók című krimi-realityt találta köztük a legnívósabbnak, ezért szívesen vállalta el a felkérést. Döntésében az is nagy szerepet játszott, hogy követte a tavalyi évadot, és már akkor azt érezte, hogy jó lenne benne szerepelni. Ugyanakkor utólag azt érzi, mentálisan és fizikálisan is próbára tette a produkció, és annyira beszippantotta néhány nap alatt a játék, hogy amikor véget ért, még hetekig ezzel álmodott.

Lakatos László hozzátette, bízik abban, hogy műsorban való szereplése után a tízéves kisfia, Lacika még büszkébb lesz rá. Annak idején ugyanis miatta indult el a humorista pályán.

Először cimbalmos akartam lenni, mint édesapám, de ő azt mondta, elég egy zenész a családban, az öcsém így is nagybőgőn játszik. A humor viszont a rokonok szerint már egészen kicsi koromban része volt az életemnek, így szépen elindultam ezen az úton. Sokat kellett dolgoznom érte, de ha vannak álmaink, azokért igenis tenni kell, és meglesz a gyümölcse. Erre én vagyok az élő bizonyíték, a semmiből jutottam el oda, ahol most tartok. Az volt a legfőbb a célom, hogy a kisfiam büszke legyen rám, a hírnév másodlagos

– nyilatkozta a lapnak Lakatos, akinek a gyermeke az egyik legnagyobb rajongója.