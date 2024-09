A bokszolóról egy négyrészes dokusorozatot készítettek.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, Kovács Koko István 11 év után a hétvégén újra ringbe száll a Sztárboxban, ám nem ez az egyetlen izgalom, ami a közeljövőben rá vár. Októberben debütál ugyanis A Király című sorozat készítői által megalkotott, KOKO című dokusorozat, amelyben a bokszoló pályafutásának legjelentősebb momentumait elevenítik fel, de nem csak kizárólag archív felvételekkel dolgoznak, hanem újabb anyagokat is felvettek vele.

Mint azt a sportoló a korábbiakban már kifejtette, nem először keresték meg azzal az ötlettel, hogy valamilyen produkciót készítenének az életéből, ám most végül be is adta a derekát. A négyrészes dokusorozat előbb október 5-én debütál az RTL streamingoldalán, majd október 12-től kezdve minden szombat este, az X-Faktor után vetítik le az RTL-en – írja az rtl.hu.