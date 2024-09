Védelmébe vette a vőlegényét.

Fotó: RTL / Instagram

Mint arról írtunk, vasárnap zajlott le a Sztárbox negyedik versenynapja, ahol többek között férfi könnyűsúly kategóriában Shane Tusup és Torghelle Sándor is összemérte az erejét. Az est leginkább várt mérkőzése azonban már az első menetben véget ért, miután Tusupra háromszor is rászámolt a bíró, így a szabályok szerint automatikusan befejeződött a mérkőzés technikai KO miatt. Az amerikai edző ezután szinte azonnal kiviharzott az öltözőjébe, csak később RTL-en keresztül juttatott el egy közleményt a sajtóhoz, amiben reagált a történtekre. Ezúttal pedig Tusup menyasszonya is megszólalt Storynak, és tiszta vizet öntött a pohárba kedvese sportszerűségét illetően.

„Elég legyen a lejáratásból! Teljesen felháborító, amit ebből a bokszmeccsből próbálnak kreálni, már ha ezt annak lehet nevezni. Ezt már egyszerűen nem hagyhatom szó nélkül, hiszen mindez hitelrontásnak minősül! – kezdte a lapnak Nagy, aki hozzátette: nem ismerek férjéhez fogható, „ízig-vérig profi és korrekt sportembert”.

Ha ő előre tudja, hogy ez nem egy igazi bokszmeccs, hanem egy kocsmai verekedés lesz, nem adta volna ehhez a nevét! De mindazok ellenére, ami a ringben történt, mi sem volt természetesebb számára, minthogy az eredményhirdetés után kezet fogjon az ellenfelével és annak edzőivel. Majd néhány perc várakozás után, egyetlen hangos szó nélkül velem és a stábjával hagyta el a ringet, mivel egyetlen jelzés sem érkezett interjúkészítésre. Szóval egyszerűen hazugság, hogy nem járt el sportszerűen! És sok kérdést vet fel bennem, hogy a kamera miért nem mutatta a történteteket!

– fogalmazott Nagy Viktória Zoé.