Jól halad a közös munka.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Mint az már a korábbiakban kiderült, idén az ötödik évadával visszatér a TV2-re a Dancing with the Stars, melynek versenyzőiről két héttel ezelőtt rántották le a leplet. A hivatalos sajtóeseményen az is biztossá vált, hogy az előző évadhoz hasonlóan a zsűritagok Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk, míg a műsorvezetők Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesznek. A tavalyit leszámítva Andrei Mangra profi táncos mindegyikben évadban szerepelt, Tóth Andival a második szériát meg is nyerték. Ezúttal pedig Szabó Zsófival fognak közösen a táncparkettre lépni, az előttük álló feladatról a Storynak mesélt a táncos.

Kezdetben fogalmam sem volt, kivel táncolok. Izgultam, nem tagadom. Aztán kiderült, hogy Zsófit kaptam magam mellé, vagy ő kapott engem, részletkérdés. De a lényeg, hogy ő egy igazi csoda! Bomba csaj, jó a ritmusérzéke, a próbákon odateszi magát, szóval szívből örülök neki! Már volt több közös óránk, úgyis mondhatnám, hogy kipróbáltuk egymást...

– tréfálkozott a profi táncos, aki nagyon boldog, hogy újra részese lehet TV2 táncos műsorának.