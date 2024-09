A királyi sarj kész kiállni azon ügyek mellett, amelyeket anno Diana hercegné is fontosnak tartott.

Nem újkeletű megállapítás, hogy Harry herceg a leginkább édesanyjára, Diana hercegnére hasonlít a rokonai közül, akinek hétköznapi életre való törekvését ő is nagyobbra tartja, mint a fényűzést. A nép hercegnéjének is nevezett Diana igencsak belopta magát az emberek szívébe, amihez nagyban hozzátett az is, hogy olyan ügyek mellett állt ki, amelyekkel akkoriban nem sokan törődtek.

Hatalmas port kavart a 90-es években, amikor kezet fogott egy AIDS-beteggel, ahogy azon is többen felhördültek, amikor egy aknáktól éppen megtisztított területen sétált át Angolában. A jótékonyság pedig kisebbik fiától, Harry hercegről sem áll messze, aki kész édesanyja nyomdokaiba lépni. A hétvégén New Yorkban vett részt a Halo Trust taposóaknák elleni rendezvényén, amelyen beszédet is mondott.

Édesanyám hagyatékának megőrzése olyan felelősség, amelyet hihetetlenül komolyan veszek. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, mennyire szeretné, ha befejeznénk ezt a munkát. Mindannyian azért vagyunk itt, mert igazán hiszünk és egy aknamentes világért küzdünk

– mondta.

A herceg egyébként 2019-ben szintén Angolába utazott, 22 évvel azután, hogy Diana hercegné is ott járt.