Dalra fakadt a fiatal influenszer.

Pénteken jelenik meg a Beköltözve Hajdú Péterhez legújabb adása, amelynek beharangozójából kiderült, hogy Schóbert Lara lesz a műsorvezető következő vendége. A Sztárboxot is megjárt 20 éves lány egyebek mellett a párkapcsolatáról és családjáról is megoszt eddig soha nem hallott történeteket, és az előzetes alapján komoly témákat is feszegetnek majd. Schobert Norbert és Rubint Réka legidősebb gyermeke például az édesapjával való kapcsolatáról is mesélt.

„Neki sosem volt apamintája, szóval ezért engem sosem tudott úgy igazán a kislányaként kezelni. Mindig is nagyon szeretett, mindent megkaptam tőle, de talán azt az érzelmi intelligenciát nem tudta nekem nyújtani, amire nekem szükségem volt. Szeretetéhes kislánnyá váltam, és mindig a férfiaktól vártam el az elismerést, a szeretetet, azt, hogy megkapjam, hogy márpedig okos vagy, szép vagy, elég vagy. De közben ezt saját magamról kell volna alapvetően tudnom” – fogalmazott a Schóbert lány.

Lara a testvéréhez, ifjabb Schobert Norbihoz hasonlóan megmutatta az énekhangját, és a Stand by Me című dalt énekelte Hajdú Péternél. A rövid részletet 2:28-hoz pörgetve lehet megtekinteni az alábbi YouTube-videóban: