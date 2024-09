Emma Myers videója után sokakban merültek fel kérdések.

Gőzerővel készül a Wednesday című sorozat második évada, a nemrég közzétett kulisszák mögötti felvétel szerint pedig a folytatásban még több izgalmas és torz dolog történik majd az Evermore tanulóival és tanáraival.

Ehhez remek kedvcsináló Emma Myers rövid videója is: a most megosztott felvételen az Enidet játszó színésznő arra kéri a nézőket, figyeljenek egy kicsit oda legjobb barátnőjére, s amíg ő kiszalad a képből, kettesben maradunk Jenna Ortegával, aki a videó teljes időtartama alatt mozdulatlanul bámul a kamerába. A színésznő a jelek szerint tökéletesre fejlesztette az első szezonban is elcsíphető bizarr szokását, és már annyit sem pislog, mint korábban, lélekbe hatoló tekintete azonban kicsit sem lett kedvesebb, sőt.

„Egy izma sem rándul!”

„Beszélnünk kell arról, hogy Jenna meddig tudja nyitva tartani a szemét.”

„ Még most is engem néz…” – érkeztek az elképedt hozzászólások a valóban nem túl hétköznapi miniprodukciót látva.