Bármi lehetséges, még gyermekük is születhet.

Járai Máté és Járai Kíra idén ünnepelték porcelánlakodalmukat, azaz házasságkötésük 20. évfordulóját, melynek apropójából arról meséltek, hogy a nem titkoltan nyitott kapcsolatukat sosem tudta megingatni egy harmadik fél. A Jászai Mari-díjas színész korábban beismerte, a nyitott házasság leginkább miatta van, melynek mibenlétét sokan félreértelmezik, s vannak, akik szerint valójában csupán barátságot ápolnak egymással.

„ Na de én egyik barátom felé sem érzek ilyen elképesztő szenvedélyt és gyengédséget! Arról nem beszélve, hogy bárki is jött Kíra vagy az én életembe, a kettőnk kapcsolatát soha nem tudta megingatni. Ehhez pedig, ha tényleg csak barátság lenne köztünk, az édeskevés lett volna” – mondta el a Story magazin nak a színész, aki korábban arról is beszélt, milyen szabályokat hoztak házasságukban.

Járai Kíra ráadásul attól sem ódzkodna, ha a színész egy másik nővel is megélné a szerelmet.

Én el tudom képzelni, sőt szeretném is, ha Máté egy másik nővel is megélné a szerelmet, hogy nőkkel is legyen viszonyítási alapja. És nem félek ettől. Tudom, bármi is alakulna, idővel lecsengene, és úgyis hozzám térne haza