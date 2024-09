Eltűntek a közös fotók, nincsenek válaszok.

Halastyák Fanni, azaz Nemazalány és Fenyvesi Barna nemrég őszintén beszéltek terveikről és boldogságukról, hiszen néhány héttel ezelőtt eljegyzéssel erősítették meg kapcsolatukat. A ValóVilág 11. szériájának egykori nőcsábásza nem mindennapi módon aSztárbox egyik öltözőjében tette fel a nagy kérdést a rappernőnek, akit bár váratlanul ért a dolog, hiszen jóformán arra sem volt ideje, hogy feldolgozza Hódi Pamela elleni vereségét, de örömmel mondott igent a fiatalembernek. Azt is elárulták, hogy az esküvővel legalább egy évet várnak majd.

Korábban bevallották: bár hullámvölgyek tarkítják kapcsolatukat, de így is kitartanak egymás mellett. VV Barna eljegyzési szövege is arról tanúskodott, hosszútávra tervez Nemazalánnyal, ám a jelek szerint mostanra zátonyra futhatott kapcsolatuk. Az Instagramról legalábbis eltűntek a közös fotóik, s már nem is követik egymást a platformon, ami a sasszemű rajongóknak is szemet szúrt – mutatott rá a story.hu.

A szakítást egyelőre egyik fél sem erősítette meg.