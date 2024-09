Tizennégy éve alkotnak egy párt, mely idő alatt az első mosolyszünetet az Ázsia Expresszokozta.

„Ma 14 éve Muci... pedig 14 gombóc még Feri bácsi sóskafagylaltjából is sok, nemhogy belőlem!?” – kezdte legutóbbi bejegyzését Dietz Gusztáv, aki évfordulójuk alkalmából üzent feleségének, Laky Zsuzsinak. A volt MMA-harcos sorai egy szerelmi vallomással is felérnek; ebből kiderül, hogy az egykori szépségkirálynővel való kapcsolatáért sosem volt még annyira hálás, mint most. Az egykori ketrecharcos ezt azt követően szögezte le, hogy nemrég bevallották: első mosolyszünetüket az Ázsia Expressz című kalandreality eredményezte.

„Ezzel együtt a mai napig azt érzem, hogy állandóan hozzád kell hogy érjek valahol, hogy meg kell hogy öleljelek, hogy akarom még csókolni a szád! Lehetek hangos, sőt otromba is voltam már sokszor igaz.. de Te pontosan tudod ki vagyok én és hogy milyen is vagyok valójában és hidd el nem kell ezt nekünk megmagyarázni igazából senkinek, legfőképpen vadidegeneknek nem! Szeretem minden rezdülésedet.. a vágyaidat és a félelmeidet egyaránt.. a szépségedet, minden apró szépséghibáddal együtt.. az Anyádat, az Apádat, a Gyermekeinkkel és a Kutyánkkal együtt szeretlek úgy ahogy vagy! Próbálok közben kibeb*szott romantikus is lenni, de tudom hogy sokszor nem megy!

Hálás vagyok az életnek igazából minden veled töltött percért, minden örömünkért, nehézségünkért.. minden boldog pillanatunkért, sőt minden elvesztegetett percért akár, amit egymás nélkül töltöttünk Muci ebben az életben! Köszönöm hogy egyáltalán a világon vagy és hogy mostmár Ti jelentitek számomra az egész világot! Sosem volt még minden ennyire egyértelmű szamomra és sosem voltam még ennyire hálás mindezért! Értelmet adtál az életemnek és két gyönyörű Gyermeket.. akikért még a síron is túl imádni foglak külön-külön is! Szerelmes vagyok beléd Muci a mai napig, mégha nem is vagyok tökéletes és ha jobb ember szeretnék lenni, már az is csak miattatok van!

– szögezte le Dietz.

