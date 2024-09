Egy nagyszerű önismereti kalandnak tartja a műsort.

Sokakat meglepetésként érhetett, hogy Hadas Kriszta is feltűnt Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor szereplői közt. A riporternőt egyébként tévés valóságshow-ban eddig még nem láthattuk, forgatási élményeiről ezúttal a Story magazinnak számolt be. Mint fogalmazott, a kezdettől fogva voltak aggályai, hiszen alkalmatlannak tartja magát színjátszásra és hazudni sem szeret, de ezektől eltekintett, annyira érdekelte, mit hoz ki belőle a játék. Így aztán belevágott, és már az első napon hatalmas meglepetés érte.

Hiába vagyunk barátok Sváby Andrissal, sejtelmem sem volt arról, hogy ő is beköltözik a kastélyba. A szerződésünk tiltja, hogy bárkivel is megosszuk, játékosok leszünk, ezért bármennyire is szerettem volna, nem mondhattam el neki, hova készülök. Így aztán tanácsot sem kértem tőle