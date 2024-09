Drámai hajsza után kiderült, melyik páros nem küzdhet tovább a kalandreality 15 milliós fődíjáért.

Fotó: TV2

A péntek esti adásban újabb páros esett ki az Ázsia Expresszből, melynek egyúttal Fülöp-szigeteki etapja is véget ért, a játék hétfőtől Tajvanon folytatódik tovább.

Mint ismert, hajszázni ezúttal Mikes Annának és Krausz Gábornak, Dárdai Blankának és L.L. Juniornak, valamint Stohl András és Till Attila párosának kellett mennie. Érdekesség, hogy a műsorvezető-páros számára ez volt az első alkalom, hogy hajszán mérettették meg magukat, így feszült pillanatokból és kapkodásból sem volt hiány.

A rendkívül összetett küldetések teljesítése után végül Mikes Anna és Krausz Gábor ért célba elsőként, akiket L.L. Junior és Dárdai Blanka követett. Utolsókként Stohl András és Till Attila értek be, ráadásul nevetve: azzal viccelődtek, remélik, lesz még egy feladat, amit teljesíthetnek. Kiesésük miatt nem keseredtek el, de Tilla azért elejtett pár könnycseppet, s a búcsút Ördög Nóra sem bírta ki könnyek nélkül.

„Pont ez fog hiányozni, amit most hallunk tőletek. Az, hogy még most is tudtok röhögni egy kicsit, pedig nyilván el vagytok fáradva, nyilván nagyon bosszantott titeket ez az utolsó szakasz. De még így is tudtatok úgy hozzáállni ehhez a versenyhez, hogy mindannyiunknak mosolyra húzódott a szája. Hiányozni fogtok ebből a csapatból, az a kémia, amit hoztok...”– fogalmazott a műsorvezetőnő, majd Stohl elmondta, új dolgokra tanította meg őt az Ázsia Expressz.

Furcsa verseny ez, mert semmi sem egyértelmű. Talán éppen az fog a legjobban hiányozni, hogy itt nincsen olyan, hogy fekete, vagy fehér. Én itt megtanultam elengedni... Én egy nagy versenyző vagyok. Egy ilyen nagy, Anna, Jolly, vagy Barbi-féle, aki nem akar és nem is tud veszíteni. És most ötvenhét évesen ezt valahogy megtanultam a barátom mellett, hogy el lehet engedni. Igyunk egy kávét...!

– idézte Tilla szállóigévé vált mondatát.

Stohl András és Tilla kiesésével még öt páros maradt játékban, amelynek utolsó két szakasza Tajvanon folytatódik tovább.