Tizennégy éves kora óta csak hosszú párkapcsolatai voltak.

Schóbert Lara nem titkoltan azért küzd, hogy kiléphessen szülei, Schobert Norbert és Rubint Réka árnyékából, de nincs könnyű dolga. A 21 éves influenszer úgy véli, pont a hírnév miatt mozog nehezített pályán az életben, meglátása szerint sokkal többet kell tennie egy-egy elismerésért.

A Schobert-család legidősebb gyermekének a szerelmi ügyeit illetően is göröngyös út jutott: egyik rossz kapcsolatból a másikban találta magát, az önbecsülése romokban hevert. A fiatal edző erről az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban mesélt.

– felelte Schóbert Lara, amikor Hajdú Péter az önbizalomhiányáról faggatta.

A Sztárbox 2024-es évadának versenyzője több szerelmi csalódáson van túl, de úgy véli, ezek megedzették.

Először szerelmes most voltam, legutoljára. De mindig is hosszú párkapcsolataim voltak. 14 éves koromtól, 2-3 éves viszonyok, azokból viszont előbb ki kellett volna lépni, hiszen nagyon sok sérelmet felszedtem. Mindig a férfiaktól vártam el az elismerést és a szeretetet, holott ezt saját magamtól kellett volna tudnom... Rengeteget dolgoztam a pszichológussal, hogy ez ne így legyen és már nincs is így. Már nincs szükségem senkire ahhoz, hogy tudjam, értékes ember vagyok