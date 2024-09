Ördög Nóra és férje, Nánási Pál rendszeresen tesznek közzé utazós vlogokat, azaz videós blogbejegyzéseket YouTube oldalukon. Az Ázsia Expressz felvételének időszakában készült Nánázsia legújabb részében a műsorvezető két gyermeke, a 11 éves Mici és a 10 éves Vencel is feltűnik, édesapjukkal meglátogatták ugyanis a Fülöp-szigeteken forgató tévést, sőt ők is belestek a Tv2 kalandrealityjének munkálataiba. Mint kiderült, a sztárpár légtornásznak készülő lánya Szuperák Barbie győzelmének drukkol, de nem csak ő, hanem öccse is nagy rajongója a tévéshownak.

„Ha nagy leszek, el szeretnék indulni az Ázsia Expresszben” – idézte a Story.hu Vencel terveit, aki édesanyja javaslatával ellentétben nem a fotográfussal, hanem nővérével szeretné majd megmérettetni magát.

Nánási Pál egyébként nemrég őszintén beszélt videójában arról, mennyi támadást kaptak gyerekeik szerepeltetése miatt a közelmúltban. Mint mondta, nehéz előre megmondani, tényleg rossz hatással lesz-e ez később a testvérpárra, de a őket nem zavarja, ha nyaralásaikat kamerázzák, sőt, kifejezetten hiányolták a felvételeket, amikor egy időre szünetetltették azt.