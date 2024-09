Ez egy nem mindennapi szett, az biztos.

Palvin Barbara nemrég Magyarországon járt amerikai férjével, Dylan Sprouse színésszel egy filmpremier apropójából, a minap azonban már Párizsból jelentkezett be. Az Egyesült Államokban élő modellről több fotó is napvilágot látott a divat fővárosából, köztük olyanok is, amelyeken olyan pici nadrágot visel, amit alig lehet látni vagy egyáltalán nadrágnak nevezni.

Mrs. Sprouse a friss fotókon oversize fekete zakóban, nyitott szandálban látható, melyekhez hosszú szürke zoknit párosított, szürkés alig-nadrágja azonban a legtöbb felvételen ki sem vehető. A modell a trouser-less lookot, azaz a „nadrág nélküli” vagy más néven „semmi nadrág” trendet próbálta ki, melynek pontosan az a lényege, hogy a nadrágként viselt darab minél kevesebbet takarjon.

(via MarieClaire)