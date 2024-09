Világra jött a színésznő első gyermeke.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Mint arról az Indexen is beszámoltunk, április végén jelentette be Sztarenki Dóra, hogy anyai örömök elé néz. A Mellékhatás színésznője akkor már a várandóssága 22. hetében járt, és az idő előrehaladtával csak néhányszor posztolt közösségi oldalán, így a rajongói azért nyomon követhették a babavárással járó átalakulását. Sztarenki 2022 szeptemberében kötött házasságot férjével, Fábián Zoltánnal, akivel most első gyermeküket köszönthették, a kis Ferkót.

Akartam volna valami szép és nemes képet, amivel elmesélem, nem maradtam örökre terhes, de rájöttem, nem érdekel, úgysem az a valóság, hogy szép ruhában, laza sminkben vigyorgok a kertben. Egy hónapja megérkezett a fedélzetre Ferkó! A Honvéd kórházban látta meg a napvilágot, hihetetlenül csodálatos emberek között, akiknek örökre hálás leszek.

– írta a színésznő a kisbabás fotója mellé, amely ide kattintva tekinthető meg.