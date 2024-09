Több helyen súlyos arcsérülés szenvedett Kempf Zozó profi BMX versenyző, akit azután szállították kórházba, miután egy svájci bajnokságon egy balszerencsés esés következtében megsérült. Az Exatlon, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz korábbi versenyzőjét napok óta orvosi megfigyelés alatt tartják, a minap azonban Instagram-oldalán jelentkezett be, hogy hírt adjon az állapotáról.

A fiatal sportoló megköszönte a jókívánságokat, és arról számolt be, hogy hamarosan Magyarországra szállítják. Mint fogalmazott, ideig nem fog tudni edzeni, de minden erejével azon van, hogy felépüljön és visszatérjen a sporthoz. Hozzátette, a továbbiakban sem szeretné használni a közösségi oldalait, de arról mindenkit szeretett volna biztosítani, hogy elindult a felépülés útján.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

(via Story)