Elárulta, milyennek látja ő az Oscar-jelölt színésznőt.

Ahogy az Index is megírta, egy budapesti edzőteremben kapták lencsevégre a napokban Uma Thurmant. A színésznő új, Ballerina Overdrive című Vicky Jewson-filmje forgatása miatt tartózkodik a fővárosban, ahol egyik nagy támasza edzője, Szedlacskó Ádám, akinek ki is kellett már segítenie a Kill Bill sztárját.

Kicsit eledzettük az időt, de szerencsére nálam volt a motor, és hála Istennek, a sisak is. Uma egyből fölugrott mögém, és átmentünk a Lánchídon. Körülbelül kettő perc alatt eldobtam a belvárosi helyszínre, és ezzel szerintem megmentettem a forgatást

– kezdte a Blikknek az edzőterem tulajdonosa, hozzátéve: bár a kényszer szülte a megoldás, Thurman elképesztően élvezte az utat.

„Irtó vagány nő, de én is nagyon vigyáztam rá. Azért nincs mindennap ilyen utasa az embernek, úgyhogy nem mentem gyorsan, nem is az volt a lényeg.Ő egy végtelenül barátságos, kedves, humoros személyiség. Lehet, hogy hihetetlen, de nincs semmilyen sztárallűrje. Fesztelenül, nyugodtan lehet vele beszélgetni, egy pillanatig sem érezni azt, hogy ő egy Golden Globe-díjas vagy Oscar-jelölt színésznő” – folytatta Szedlacskó. Szerinte Thurman sosem rosszkedvű vagy fáradt, pedig rengeteget dolgozik, és edzeni is heti háromszor-négyszer jár, egyébként pedig kislányával járja a várost.

„Uma alapvetően jógázik és pilatesezik, amitől elég laza az izomzata. Arnold Schwarzenegger mondta neki, hogy keressen meg. Ők egyébként nagyon jóban vannak, imádják egymást a Batman és Robin forgatása óta. Szóval, Uma el is jött hozzám, én pedig tartottam neki egy jó kis köredzést, könnyű súlyzókkal. Itt nem az a lényeg, hogy ő nagy vagy erős legyen, hanem hogy tónust kapjon az izomzata, hogy klasszul nézzen ki. Egyébként nagyon jól terhelhető, megyünk egyik gépről a másikra, tehát megdolgoztatom rendesen. Ez egy jó kis átmozgatás, és abszolút bírja.”