Az énekesnő több mint 20 kilótól szabadult meg.

Tolvai Renáta nem tagadja, volt idő, amikor csak nagy nehezen tudta rávenni magát egy kis testmozgásra, mostanra azonban már el sem tudná képzelni az életét sportolás nélkül. Az énekesnő egy drasztikus életmódváltás miatt iktatta be mindennapjaiba az edzéseket, amelynek meg is lett az eredménye: a Megasztár ötödik szériájának győztese korábban számszerűsítette, 23 kilót sikerült leadnia. Ennek szemléltetésére akkor előtte-utána fotókat is mutatott, amelyek ide kattintva érhetőek el.

Az énekesnő vasárnap egy hasonló bejegyzéssel jelentkezett az Instagramján: míg a bal oldali felvétel2018-ban készült róla aSztárban sztárban , addig a jobb oldali fotó már idei, pontosabban a műsor jubileumi évadának, a Sztárban sztár All Stars adásából való.

Ugyanaz a színpad, ugyanaz a verseny, csak egy pár év távolságra... Utáltam edzeni, mindig azt mondtam, hogy nekem az a heti háromszor 1 óra sem fér bele az időmbe. Bár általánosságban egészségesen étkeztem, de jóval többet, mint amire szükségem van. Volt egy olyan pont, amikor elegem lett abból a bókból, amit mindig kapta, ami így szólt »pedig milyen szép az arca«, ebben a »pedig« volt az, ami bántott, de tudtam, hogy én tehetek róla senki más

– vallotta be az énekesnő, majd az életmódváltásával kapcsolatban úgy folytatta:

„Majd elkezdtem az életmódváltást, ami nagyon sikeres volt, 7-8 hónap alatt nagyon sok felesleg lement. Boldog voltam és büszke, viszont azt láttam, hogy oké, jóval kisebb vagyok, viszont ez a puha hatás, amikor nem vagy már duci, de nem vagy feszes, izmos sem. Elkezdtem edzeni egyedül, lementem a terembe hébe-hóba, csináltam egy selfie-t, 2 szett guggolást, meg futópadon sétáltam és azt hittem, hogy hú de jót edzettem. Csomó idő eltelt zéró eredménnyel, nem változtam semmit” – írta a Hagylak menni című dal előadója, aki ezt követően találta meg a számára megfelelő edzőt, akihez heti három alkalommal kezdett el járni.

„Megígérte nekem, hogy a rendszeresség a kulcs és ha azt csinálom, amit kér tőlem, az eredmény hamar jönni fog. Ennyire profi edzővel és jó szívű nővel nagyon ritkán találkozik az ember. Példaértékű a szigorúsága és az, hogy elhitette velem első perctől, hogy megtudom csinálni. Jelenleg most itt tartunk, van még hova fejlődni, de én nagyon hálás vagyok, hogy most már nem bírom sport nélkül az életem.”