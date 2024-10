Továbbra sem csillapodnak a kedélyek Angelina Jolie és Brad Pitt között, ékes példája ennek, hogy legutóbb a Velencei Filmfesztivál szervezői elsődleges feladatuknak tekintették, hogy a világsztár nehogy összefusson volt feleségével. Az egykori sztárpár viszonya magyarán továbbra sem felhőtlen, ezért is tűnt furcsának, hogy a 49 éves színésznő egyik rajongója New Yorkban olyan moziplakátot szeretett volna aláíratni, amin Jolie exférje is szerepelt.

Az Oscar-díjas színésznő ennek ellenére kedélyesen szignózta a posztert közvetlenül az arca mellett, de közben egy pillantást sem vetett egykori házastársa képére. Jolie és Pitt egyébként a 2005-ös Mr. és Mrs. Smith című akció-vígjátékban játszottak egy bérgyilkos párost, ami ugyanabban az évben került a mozikba, amikor a színész véglegesítette válását Jennifer Anistontól.

3 Galéria: Angelina Jolie aláírja a Mr. és Mrs. Smith című filmjének plakátját Galéria: Angelina Jolie aláírja a Mr. és Mrs. Smith című filmjének plakátját (Fotó: Robert Kamau / Getty Images)

Angelina Jolie és Brad Pitt 2016-ban jelentették be válásukat, de a harc azóta sem csitul kettejük között. Az eljárásnak még mindig nincs vége, ugyanis nem tudtak megállapodni gyerekeik felügyeleti jogáról, a vagyonelosztásról, valamint a franciaországi Chateau Miraval borbirtok tulajdonjogáról, ahol az esküvőjüket is tartották.

(via Page Six)