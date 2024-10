Gyakran kerülte az iskolát az influenszer.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

A Kőgazdag fiatalok című reality szereplője, PSG Ogli hamarosan Dancing with the Stars című showműsor fog szerepelni, ahol úgy véli, a legnagyobb kihívást a koreográfiák betanulása jelenti majd a számára. Előtte viszont a Titkok Ramónával című műsor vendége volt, melynek beharangozójában az iskolával kapcsolatos emlékeiről vallott őszintén Lékai-Kiss Ramónának. Mint mondta, gyerekkorában is mindig rá kellett szólni, így messze nem ő volt a tanárok kedvence. Gyakran fordult meg az igazgatói irodában, ezért idővel „egyre gyengébb” iskolákra váltott.

Fontosnak tartom az elejét a sulinak, ilyen általánosig. Aztán, megmondom őszintén, nem nagyon tartom fontosnak, amiket tanítanak. Nem használom az életben ezeket a dolgokat, azért gondolom ezt így

– vélekedett a magyar oktatási rendszerről az influenszer, aki éppen az elmondottak miatt ott is hagyta a középfokú tanulmányait. Hozzátette, egyáltalán nem hiányzik számára az érettségi.

Néha szokta mondani anyu, hogy »Kisfiam, most már estin szépen tedd le!«, mire mondom, hogy »Dehogy teszem, hagyjál már békén a hülyeségeiddel!« Miért tenném le? Nem vagyok hajlandó! Ezt kimondja, és olyan ideges leszek... Valamelyik családtagom kimondja, hogy le kéne tenni az érettségit, olyan ideges leszek erre, de nem tudom, hogy miért. Annyira utálom az iskolát, hogy mindig iskolaundorom van. Nekem ez egy berögzült betegség.

A TikTok-sztár azt is bevallotta, hogy az iskolaundora miatt egész évben beteg volt, de a háziorvosa „szerencsére nagyon jó volt”, mert mindig adott neki igazolást. Köhögés, megfázást színlelve gyakran maradt otthon, ahol videójátékozással ütötte el az időt.