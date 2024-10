Próbálja a legjobb formáját mutatni, hiszen – mint írta – ha most azt mutatná meg, hogy négy gyerek után lóg a hasa, akkor mindenféle bántó szavakat kapna, és ezt nem akarja.

Kulcsár Edina immár négy gyermek büszke édesanyja, mellyel kapcsolatos tapasztalatairól gyakran posztol a közösségi oldalaira. Az egykori szépségkirálynő a legkisebb csemetéjének, Dionnak közel nyolc héttel ezelőtt adott életet császármetszés útján, s mivel a kisfiú több mint 4 kilóval született, azt is leszögezte. hogy nem számít arra, hogy hamar újra topmodell formába lendül. Edzeni csak most kezdett el, ezt az Instagram-oldalán tudatta.

A 2014-es Miss World Hungary győztese egy fotót is mutatott szülés utáni alakjáról, s bár a fotó állítása szerint nem szerkesztett, mégsem azt hivatott hangsúlyozni, pontosan hogyan is fest négy gyermek után.

„Nyilván mindenki próbálja a legjobb formáját mutatni, sokszor én is, hiszen ha most azt mutatnám, hogy 4 gyerek után lóg a hasam, akkor mindenféle bántó szavakat kapnék. Ha olyat mutatok, ami nincs (ahogy jelen esetben i ), akkor meg azt kapom, kit akarok ezzel becsapni?

Igazából én magamat szeretném becsapni, de csak átmenetileg, mert ezzel is motiválom saját magam és látok elérhető célt. A kép nincs módosítva. Csak tudom, hogy kell előnyösen beállni, anyukám tud jó szögből fotózni, meg nyilván az alakformálós ruha is sokat hozzáad a képhez, hiszen sajnos nem ilyen az alakom jelenleg. De majd ilyen lesz, mert teszek érte.

És kedves anyuka társaim... mielőtt valaki megkérdezné, hogy most tényleg ez a legfontosabb? Nem! Nem a legfontosabb, de igen, a fontos listámon szerepel! Szeretném formában tartani magam és szeretném ha a gyerekeim és a családom büszkék lennének rám (ezért is). Szóval, igen! Mától hivatalosan is elkezdem az edzést!” – fejtette ki Kulcsár Edina, akinek bejegyzése ide kattintva érhető el.