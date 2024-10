Kisfiával együtt nézték meg a zenés előadást.

Balogh Levente életútja sokak számára inspiráló lehet, nem csoda hát, hogy nemrég mesekönyv formájában is papírra vetették az üzletember történetét, Szentkirályfi címmel. A könyv alapján most zenés színdarab is készült a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban, a bemutatón pedig maga a főhős is tiszteletét tette. Az egyébként helyi születésű Baloghot családja kísérte el a premierre.

„A hároméves kisfiam tátott szájjal nézte végig az 55 percet!” – mesélte a Cápák között befektetője, akit aztán fel is hívtak a színpadra, ahová lányai mellett az óvodás is vele tartott.

Eleinte nagyon nem akart, de végül nagyon élvezte

– árulta el Balogh. A színdarab nem csak az ő, de a közönség tetszését is elnyerte, november közepéig telt házas előadásokkal játszák.