Fotó: Kaszás Tamás / Index

A Megasztár vasárnapi adásának beharangozójából kiderült, hogy Nagy Alekosz korábbi párja, Varsányi Réka is feltűnik majd az énekes tehetségkutatóban. A szőkeség nevét az Ázsia Expressz előző évadában ismerhették meg a nézők, ahová az izomceleb oldalán érkezett versenyzőként. Varsányi egyébként már korábban is megcsillogtatta énektudását, akkor azt is elárulta, hogy énektanár segítségével képzi a hangját.

Énektanárhoz járok, gyakorlom ezt a mesterséget. Nem titok, hogy ez nem új dolog az életemben, másfél éve kezdtem vele komolyabban foglalkozni. Mondjuk, lehet, hogy még egy kicsit szorgalmasabban kellene hozzáállnom

– mondta Varsányi.

(via 24.hu)