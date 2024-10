Nem túlzás kijelenteni, az Ázsia Expressz idei évadának egyik közönségkedvenc csapata minden bizonnyal a múlthéten búcsúzó Stohl András és Till Attila párosa volt. Bár a duó számára véget ért már a küzdelem, a műsorvezető felesége, Korpás Krisztina nagyon büszke Tilla teljesítményére.

„Ebben a műsorban tényleg meglátszik, ki hogyan áll az élethez, és a férjem nem mutat hamis képet magáról. Tilla soha nem a problémát keresi, hanem a megoldást.

ÉS SZERINTEM BÁRMELYIK KOLLÉGÁJÁT MEGKÉRDEZNÉNK, UGYANEZT MONDANÁ RÓLA, MERT ŐT SZINTE MINDENKI SZERETI.

Talán azért, mert nem szállt el magától, nem gondolja, hogy neki a tévés múltját vagy a szakmai életét tekintve előjoga lenne bármihez, és mindig, minden helyzetben igazságosan áll mindenkihez” – kezdte a háromgyermekes édesanya, aki ugyan korábban nem követte nyomon a reality-t, most egy epizódot sem hagyott ki.

„Stohl Andrást is legalább 35 éve ismerem. Hiába voltak az életében olyan periódusok, amikor rossz volt a megítélése, például a baleset miatt, valójában Bandi is nagyon jó ember, és ez most bebizonyosodik róla. Ő sem akar soha másnak látszani, mint aki valójában. Az pedig, hogy nem felejtik el, sőt észreveszik, hogy a nehezebb – főleg fizikai – feladatokat egy nőnek nehezebb megoldani, abszolút pozitív. De Stohl többször hangsúlyozta, ha nem Tillával van, nem bírta volna mentálisan ilyen jól ezt a versenyt, és biztos vagyok benne, hogy az én férjemnek is jót tesz, hogy András a párja. Mi soha nem beszélünk csúnyán egymással, de nekünk is adódnak helyzetek a magánéletünkben, amikor nem csak kívánjuk, ki is mondjuk, hogy maradjon már öt percig csendben a másik. Szóval a pároknak nehezebb szimpatikusnak maradni a nézők szemében” – idézte Korpás szavait a Story.hu.