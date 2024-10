Férjhez ment a Szerencsekerék háziasszonya.

Fotó: Szollár Zsófi / Index

Előző hétvégén hivatalosan is összekötötte életét Sydney van den Bosch és kedvese, Kaszás Benjámin. A műsorvezetőnő és a teniszedző a Balatonnál keltek egybe egy különleges ceremónia keretein belül, melyről előbbi most egy csodás felvételt is megosztott a nyilvánossággal.

„Még mindig keressük a szavakat életünk legszebb naplementéjében... 5 nap elteltével is alig tudjuk feldolgozni, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy egymásra találtunk, hogy ennyi szeretetet kapunk, hogy ilyen csodálatos család vesz minket körbe, hogy a barátainkra mindig számíthatunk, és azok a szolgáltatók, akik 1 éve erre a pillanatra vártak, a bizalmasainkká váltak ez idő alatt, és az életünket is rájuk bíztuk volna.... és milyen jól tettük” – írta a videójuk mellé a 2014-es Miss Earth Hungary győztese, hozzátéve: őt és kedvesét szinte lehetetlen meglepni, az esküvőszervezőjüknek ez mégis sikerült.