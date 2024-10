Tényleg nem árt nyitott szemmel járni most Budapesten, a magyar fővárost ugyanis ellepték a világsztárok. Legutóbb a Budán kondizó Uma Thurmanről számoltunk be, most pedig a Puskin Mozi Facebook bejegyzésére lett figyelmes a Blikk – mint kiderült, Kate Winslet és Alexander Skarsgard is náluk jártak szombaton, hogy ott tekintség meg a LEE című film stábvetítését. A film sztárjai örömmel fotózkodtak a művészmozi kollégájával is.

Az egyébként szintén Magyarországon (és Horvátországban) forgatott dráma főszereplőjét, a modellből lett második világháborús fotóriporternő Lee Millert Winslet alakítja, míg férje, Roland Penrose szerepében Skarsgardot láthatják a nézők.