Bizony, nem egy színész, hanem egy animált figura alakítja majd a popsztárt.

A tavaly Budapestet is megjárt Robbie Williams lesz a követekző zenész, akiről életrajzi film jelenik meg, Better Man címmel. Bob Dylan, Elton John vagy a Queen Freddie Mercuryja után most a Take That egykori sztárjának karrierjét követhetjük nyomon a nagyvásznon, meglehetősen egyedi módon, hiszen az 50 éves énekes-dalszerzőt nem egy felkapott színész, vagy egy tehetséges újonc,

hanem egy animált majom alakítja majd.

Bizony, a főszereplőt egy CGI-állat lesz, amit főleg maga Williams ihletett, miután egy interjúban elárulta, ha bármilyen állat lehetne, valószínűleg majom lenne. Ennek (valamint a Me and my Monkey című dalának) köszönhetően osztották rá a caption motion technikával forgatott produkció címszerepét, és ahogy azt megszokhattuk, a történet ezúttal is Williams gyerekkorával indul majd, ahol kismajomként láthatjuk majd a későbbi popsztárt.

A kölyök Robbie-t Jonno Davis-, míg az idősebb verziójú majmot maga az énekes szólaltatja majd meg, de további fontos szereplőként feltűnik Steve Pemberton, Damon Herriman és Raechelle Banno is. Az Ausztráliában és az Egyesült Államokban karácsonykor debütáló film első előzetese itt tekinthető meg: