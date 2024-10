A 42 éves híresség nagyon vágyik egy gyermekre, sokan bántják is amiatt, hogy még nem alapított családot.

Megindító vallomást tett az Ázsia Expressz csütörtök esti adásában Béres Anett. Az egykori valóságshow-szereplő a kalandrealityben már többször beszélt arról, mennyire vágyik arra, hogy megtalálja élete párját, akivel aztán gyermeket is vállalhat, 42 évesen azonban ez még nem adatott meg neki. A volt villalakót sokan bántják is ezért; például a műsorban is kapta az ívet Mészáros Bendétől és Zsigmond Angitól, amikor heves vitába kezdtek egymással.

Bérest a fiatalok szúrós megjegyzése, miszerint „nem hiába nincsen senkije” szíven ütötte, ám a jelek szerint továbbra sem adta fel a reményt, hogy egyszer anyai örömök elé nézhet. A műsor csütörtök esti adásában az egyik feladat kapcsán, amikor két idegen ember lábát, esetükben gyerekek lábait kellett megmosniuk Tajvanon, úgy fogalmazott:

Tündériek itt a gyerekek, gyönyörűek a kisfiúk és a kislány is... Arra gondoltam, hogy remélem, a Jóisten megadja még nekem, hogy egyszer legyen egy pici, édes babám

– árulta el mosolyogva Béres, de barátnője sem volt ezzel másképp.

És az a durva, hogy én is kedvet kaptam, hogy legyen még egy kisgyerekem

– vallotta be a légtornász.