Balin ünneplik a jeles napot.

Fotó: MTVA

Szöllősi Györgyi és férje, Sebestyén Ákos még középiskolai tanulmányaik során ismerkedtek össze. Eleinte szoros barátság alakult ki köztük, majd később a szerelmüket is megtalálták egymás személyében. Az ATV híradósa korábban elmondta, hogy az ő kapcsolatuk sem volt gondoktól mentes, és volt hogy majdnem elengedték egymás kezét, de végül kitartottak szerelmük mellett. Két gyermekük született: 2007-ben világra jött első kislányuk, Jázmin, akit 2012-ben Kamilla követett. Most a házaspár a 30. évfordulóját ünnepli, melyről Szöllősi hivatalos közösségi oldalán számolt be.

Szép kerek évforduló, szép hosszú ünneplés lesz! Soha nem voltam még két hétig egyhuzamban nyaralni, sőt Európán kívül se nagyon. A gyerekek iszonyúan hiányoznak majd, de mellettem lesz, akinél jobbat nem kívánhattam magamnak soha az elmúlt 30 évben! Irány Bali, és két hét kalandozás, pihenés és persze túrázás! Azt ott sem lehet kihagyni!

– írta bejegyzésében a híradós.