A 41 éves színész nem vágyik a gyermekvállalásra.

Andrew Garfielddal az Esquire magazinnak adott interjútlegújabb filmje, a We Live in Time kapcsán , melyben egy apát alakít. Mint kiderült, a 41 éves színésznek ez a szerep nem hozta meg a kedvet ahhoz, hogy saját családot alapítson; elmondása szerint már akkor elbizonytalanodott a gyerekvállalás kérdését illetően, amikor betöltötte 40. életévét.

Már most is egy fáradt pasi vagyok. Nem akarok még emellett fáradt apa is lenni