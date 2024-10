Hamarosan a Dancing with the Stars színpadán láthatjuk viszont Kamarás Norbertet, akik a nézők az Éjjel-nappal Budapest Lalijaként ismerhettek meg. A színész korábban elárulta, győzni szeretne a műsorba, de a Story.hu-nak arról is mesélt most, miért mondott igent a TV2 felkérésére.

„Tíz éve én játszom a hülye gyerek szerepét, elég volt. Szeretném már magam mögött hagyni a ’laliságot’… De ez nem jelenti azt, hogy a poénkodást is! Csak jó lenne, ha nem néznének már olyan együgyűnek” – kezdte Kamarás, hozzátéve: párja, Odett is támogatta abban, hogy végre megmutathassa komolyabb oldalát is, ezért a felkészülés és a felvételek idejére vidéki otthonukból a fővárosba költöztek.

„Máshogy ez nem menne. A következő hetekben napi kétszer több órákat fogunk próbálni a partneremmel, Daniellával – itt kell lennem helyben. Odett is jött velem, iszonyat jó fej, mindenben támogat. A csajokat hamarosan be is mutatom egymásnak. Szerintem jóban lesznek, Odett nem féltékeny Daniellára, annak ellenére sem, hogy a tánc miatt fizikailag is közel kell kerülnöm hozzá” – magyarázta a színész, aki most minden idejét a próbákra tudja szentelni, így reméli, valóban minél tovább menetelhet a műsorban.