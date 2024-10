Olaszországban házasodott össze a színésznő és kedvese.

Szeptember utolsó hétvégéjén, az olaszországi Szardínia szigetén mondta ki a boldogító igen Rebelt Wilson és szerelme, Ramona Agruma. APeople magazin értesülései szerint a pár mintegy 60 vendég-, főleg családtagjaik és közeli barátaik jelenlétében kötötte össze az életét, az esküvőről pedig most Agruma egy rövid TikTok videót is közzétett.

Mindketten hasonló szabású, ejtett vállú, fehér menyasszonyi ruhában álltak oltárhoz, az ahhoz vezető utat pedig a színésznő 2 éves kislánya, Royce Lillian hintette be előzőleg virággal – egy röpke pillantás erejéig ezt is láthatjuk a bejegyzés elején. Wilsonék hatalmas bulival ünnepelték házasságukat, a posztban emeletes tortájukról és a tenger felett megejtett tüzijátékről is vágott be snitteket.