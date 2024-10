Győztesként térhetett vissza az All Stars évadra.

Szombat esténként többek között Gubik Petra is feltűnik a Sztárban Sztár All Stars című show-műsorban, amelynek előző évadát meg is nyerte a fiatal színésznő. Most a Meglepetés magazinnak adott interjút Gubik, és arról is beszélt, milyen érzés volt visszatérni a TV2-s produkció újabb évadában.

Mint fogalmazott, izgalmas kihívás visszatérni a műsorba, már csak abból adódóan is, hogy mivel már egyszer végigcsinálta, pontosan tudja, mennyi felkészüléssel és energiával jár.

Kicsit olyan érzés, mintha a kedvenc sorozatom második évada tért volna vissza, azzal a különbséggel, hogy szerepelek benne. Szeretem feszegetni a határaimat, és még mindig képes vagyok izgulni, mielőtt színpadra lépek, de ez nálam azt jelenti, hogy fontos számomra a feladat, és igyekszem a legjobb formámat hozni. Ez tényleg kihívás. De az is szempont, ha már sokat dolgozom, a televízión keresztül legalább eljuthatok a nagyszüleimhez, mert sajnos őket ritkábban látom.

Gubik nemrégiben leszerződött a Játékszínnel, ahol több darabban is szerepet kapott, így rengeteg a munkája mostanság, de ez egyáltalán nincs ellenére.

„Számos új feladat talált meg, ami visszaigazolás, hogy jó úton haladok. Nehéz a mai világban önazonosnak maradni, ezért is tartom fontosnak, hogy ne felejtsem el, honnan jöttem, hova tartok, és higgyek magamban. Igyekszem a jóra összpontosítani és a szépből táplálkozni, a kritikát pedig a helyén kezelni.” – tette hozzá.