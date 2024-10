Visszatért a mikrofont dobáló versenyző, aki legutóbbi alakítása óta az X-Faktor logóját is magára tetováltatta.

„Az X-Faktor gyakorlatilag a második családom” – vallja az a fiatal férfi, aki már rutinos visszatérőnek számít az RTL tehetségkutatójában, de nem kifejezetten az énektudásáról, hanem inkább botrányos viselkedéséről vált igazán ismertté. Horváth Csaba, azaz Pop Csabi volt az a férfi, aki a 2021-es évadban Gáspár Laci felé dobta a mikrofonját, majd a mentorra próbált önteni egy pohár vizet is. Gáspár ezt nem is hagyta szó nélkül, a már szállóigévé vált szavaival, a „Menjél more haza magadnak!”-kal, küldte el a versenyzőt, akit végül Miller Dávid kísért vissza a mentorok elé, hogy bocsánatot kérjen. Ez meg is történt, majd Pop Csabi azzal is igyekezett elsimítani az ügyet, hogy egy tortát vitt a 2022-es mentoroknak. A tortán egyébként Gáspár arca volt látható.

Pop Csabi a történtek után úgy érezte, ismét jelentkeznie kell a műsorba, pedig a régi mentorok többször is hazaküldték. Mint mondta, az X-Faktor eggyé vált vele, ám amikor Miller Dávid elmesélte, mit művelt a stúdióban, még Pápai Joci is megijedt. Majkát is fel kellett világosítani a botrányról, amelyet Gáspár Laci elevenített fel. Így történt, hogy Majka jobbnak látta figyelmeztetni Popot.

Ha most rosszul fogsz viselkedni, ide többet be nem teheted a lábadat! Kérlek szépen viselkedj úriember módjára!

– fenyegette meg a rapper-műsorvezető és mentor Pop Csabit, aki idén egy olyan dallal készült, amelyet a négy mentor dalaiból vágott össze. Majka meg is kérdezte, hogy miért csinálta ezt, hiszen produkciója nem nyerte el a mentorok tetszését, mire Pop rávágta: élvezi ezt az egészet.

„És nem zavar, hogy minket nem?” – kérdezett vissza csípősen Majka. A versenyző aztán valamiért azt hitte, hogy továbbjutott a táborba, pedig három nemet kapott.

A teljes videó ide kattintva érhető el.