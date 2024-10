Az egykori szépségkirálynő néhány héttel ezelőtt hagyta maga mögött Magyarországot a családjával.

Dobó Ági múlt héten vallotta be, hogy új életet kezdett: családjával a Pest vármegyei Maglódról Costa Ricára költözött, ám építési vállalkozó férje, Kis Csaba egyelőre maradt Magyarországon a munkája miatt. Két közös gyermekük, Benedikt és Nataniel azonban már elkezdték kint az iskolát.

Az egykori szépségkirálynő a nyaralásaik során nem titkoltan évek óta kereste azt az országot, ahol megállapodhatnak, a sok úti cél közül pedig Costa Ricát találták a legmegfelelőbbnek. Ottani életükről Dobó egy vlog után a minap az Instagramján is mesélt. Mint kiderült, napról napra jobban szeretik a trópusi országot.

„...suli után egyenesen a partra jöttünk, kicsit levezetni a napot a fiúkkal az óceán segítségével! Azt hiszem működik! Egyébként itt az esős évszak »legdurvább« vagyis legintenzívebb időszaka van épp, amikor szinte minden nap esik. Nagyon kíváncsiak voltunk, milyen lehet ilyenkor itt, mit lehet csinálni, hogyan hat ránk, stb. Jelentem nem ilyennek képzeltük, ez sokkal jobb annál! Minden egyes nap 28-31 fok között van a hőmérséklet, éjjel-nappal. Gyakorlatilag nincsen hőingadozás! Nem esik folyamatosan, de gyakran felhős az ég, bár akkor is éget. Általában éjjel esik nagyon intenzíven, reggelre csodaszép az idő, és már reggel 6-kor tűz a nap, délután 2-3-től szokott beborulni, és utána esik. De az eső meleg, és nem hűl le az idő egyáltalán. Ebben az időszakban sokkal kevesebb a turista, pedig sokkal olcsóbb minden hotel, szolgáltatás... és a legzöldebb, legszebb minden! Ooo, és ilyenkor van bálnaszezon is!” – újságolta el Dobó.

„Jó reggelt Magyarország! ...és persze Mindenki másnak is, bárhol is ébredtek, vagy épp ebédeltek, esetleg készültök aludni a világ bármely pontján! Legyen szép napotok/ éjszakátok! ...én tegnap megállapítottam, hogy bejárva Costa Rica szinte teljes nyugati partját, az elmúlt másfél évben, számomra ez a legleglegszebb rész. Uvita környéke, Dominicalito, stb... Az óceán irányából csodálva a partokat is lélegzetelállító. A víz szó szerint meleg, a természet páratlan...

De tudjátok, szerintem ez az ország kicsit sem való mindenkinek! Itt a MINDEN a természet. De az aztán tényleg Minden! Értitek mire gondolok? Más igazából nagyon nincs is... Úgy értem, hogy a dzsungel és az óceán számtalan lehetőséget kínál, hogy akár heteken át elfoglald itt magad, de pl. ha shoppingolnál, és alapvetően a betondzsungel a preferált közeged, akkor ebben az országban nagyjából San José az, ami kielégítene...

minden más arra a páratlan biodiverzitásra épül, amit amíg nem tapasztalsz meg, szerintem elképzelni sem lehet. Minden él és mozog, a természet beszél Hozzád, és mindezt nagyon hangosan teszi... A pici gekkók mindennaposak a házon belül is, sőt, az autóban is néha, a repülő bogarak, pillangók, társaik az otthoniakhoz képest nagyjábol 10X akkorák... majom, béka, iguana pedig bárhol bármikor felbukkanhat. Ezt rendbe kell tenni fejben szerintem, ha valaki erre indulna!” – ajánlotta Dobó Ági a bejegyzésében.