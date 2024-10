Az énekes az utolsó menetig kitartott, pedig ellenfele már a mérkőzés elején egyértelművé tette erőfölényét.

Vasárnap este, a Sztárbox hatodik versenynapján került sor Király Viktor és Herceg Dávid mérkőzésére. A Megasztár korábbi győztese és a hazai latinzene koronázatlan királya férfi középsúly-kategóriában csaptak össze, meccsük pedig meglehetősen drámai pillanatokat tartogatott: ez volt az adás legvéresebb küzdelme, ám végül Herceg kezét emelték a magasba, aki technikai KO-val nyert.

Király egyébként már a ringbe lépése előtt kijelentette, hogy egy igazi győztesnek tartja magát, a boksznak köszönhetően ugyanis hatalmas átalakuláson ment keresztül: 30 kilót adott le, de úgy tűnik, a felkészülés a lelki problémáira is gyógyír volt, az énekes ugyanis az egész ország előtt felvállalta, hogy alkoholproblémákkal küzdött. Felesége, Király-Virág Anita büszke is az énekesre, s mint azt a közösségi oldalán elárulta: Király Viktor eleve törött orral lépett ringbe, ám ő az erős orrvérzés ellenére sem adta fel a küzdelmet.

Gratulálok a tegnap esti meccshez! Nagyon sok mindent írhatnék, és ki is fogom fejteni részletesen az élményeimet később egy videóbeszélgetés formájában. Most csak annyit mondok: minden résztvevőnek hatalmas respect, igazán férfias meccs volt! Szerintem Dávid különösen jól bokszolt, és a továbbiakban is nagyon szurkolok neki. Nem utolsósorban pedig elképesztően hálás vagyok minden pozitív támogatásért, szuperek vagytok! Köszönöm az egész csapatomnak a több mint féléves felkészülést, nélkületek ez nem sikerült volna! Maradjatok velem, mert hamarosan csinálok egy live-ot, ahol bővebben beszélgethetünk

– olvasható az énekes bejegyzésében. Nem Király Viktor azonban az egyetlen a Sztárbox mostani és korábbi évadának versenyzői közül, akik megosztották a közösségi médiában, hogyan festett az arcuk a mérkőzésük után. A tavalyi évadban bokszoló Nagy Ervin is posztolt fotót sérüléseiről, ahogy idén Veréb Tamás és Noszály Sándor is, akinek több fogát is kiütötte ellenfele.