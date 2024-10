Földes Eszterrel mérkőzik meg.

A Sztárbox hatodik versenynapján, azaz múlt vasárnap derült ki, hogy október 20-án Kustánczi Lia is az RTL bokszversenyének szorítójába lép. Már az sem titok, hogy a Szuperanyák mérkőzésén a lemezlovasként nemzetközi sikereket arató 40 éves modell ellenfele Földes Eszter színésznő lesz, aki alulmaradt Lolával szemben a női pehelysúly kategóriában.

Kustánczi elárulta: nehéz volt neki titkolni, hogy intenzív edzésekkel töltötte az utóbbi hónapokat, ugyanis ő lépett volna ringbe, ha esetleg az történik a hölgyek bármelyikével, mint ami Pápai Jocival és Henry Kettnerrel is. Az üzletasszony, akinek kisfia április elején lett egyéves, nem szerette volna, hogy a benne lévő energia és elszántság kárba vesszen.

„Pár nappal ezelőtt derült ki, hogy megmérettetem magam a Sztárboxban, várom már, hogy a szorítóba lépjek. Nagyon szeretek sportolni, ám a gyereknevelés és a sok egyéb teendőm miatt valószínűleg sosem vettem volna rá magam a napi edzésre, ha nincs a Sztárbox, ezért pedig végtelenül hálás vagyok. Voltak mélypontok és magaslatok a felkészülés során, a boksz egy csodás sport, de többször le kellett győznöm magamat. Valljuk be, nem a mindennapi rutin része, hogy az embert megütik, meg kellett tanulnom ütni és ütéseket kapni, talán ez volt a legnehezebb” – fejtette ki az nlc.hu-nak Kustánczi, aki nehezen titkolta, mire készül, főleg annak tudatában, hogy nem volt biztos, hogy látni fogják őt a nézők.

Megterhelő volt lelkileg, hogy nem beszélhettem róla senkinek, meg persze az is, hogy nem tudtam, ringbe fogok-e lépni egyáltalán. Nagyon nehéz megtartani a motivációt is, hiszen ha nem mérkőzhetek meg egy igazi meccsen, akkor magamnak sem tudok bizonyítani. Szerencsére úgy alakult, hogy végre megtapasztalhatom, milyen is az éles boksz. Most, hogy tudom, két hét múlva meccsem lesz, kicsit újra át kellett rendeznem a napirendemet, de teljes gőzzel készülök, mindent megteszek a győzelemért