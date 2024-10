Közösségi oldalán jelentkezett be az Amerikában élő tévés.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, ötös, vagyis a legveszélyesebb kategóriába lépett a Milton hurrikán, ami az alig két hete pusztító Helene hurrikán után a következő természeti katasztrófa, amely lecsap az Egyesült Államokban a floridai partoknál. A veszélyes természeti jelenség szerdán érhet az említett térségbe, ahol az Aktív egykori műsorvezetője, Gombos Edina is él férjével és két gyermekével már közel tíz éve. Arról, hogy hogyan készülnek fel hurrikánra, közösségi oldalán mesélt a korábbi tévés:

Újabb hurrikán érkezik, ami már csak azért is meglepő, mert ugye alig tíz nappal ezelőtt Florida nyugati oldalát, még inkább Észak-Karolina egyes részeit teljesen átrendezte a Helene hurrikán. Ez a mostani Milton más útvonalon halad majd, bennünket is érint

– kezdte Instagram-videójában Gombos, majd így folytatta:

Van három napunk felkészülni rá, épp most már a benzinkútnál vagyok, megtankolom az autómat, ez is a felkészülés része. Hogy hogyan zajlik ez az egész ilyenkor, azt majd megmutatom nektek a következő videómban, mert hogy óráról órára közvetítem majd az eseményeket. Úgy láthatjátok majd a felkészülésünket, azt is, amikor megérkezik a hurrikán. És amikor elvonult, akkor kimegyek a városba szétnézni, hogy mit hagy maga után.