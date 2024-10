Úgy tűnik, ismét lesújtott a Nyerő Páros átka.

Boráros Gábor és Jákli Mónika neve a tévénézőknek leginkább a Nyerő Párosból lehet ismerős, a csallóközi MMA-harcos és influenszer kedvese ugyanis úgy döntöttek, a sztárpárshow 2023-as évadában próbára teszik 11 éve tartó szerelmüket. Egészen a harmadik helyig meneteltek, játék közben pedig egy terhességi tesztre is szükségük volt, Jákli Mónika ugyanis meg volt győződve arról, hogy teherbe esett.

A forgatáson azt sem tartották titokban, hogy kapcsolatuk nehéz időket is megélt. Mint kiderült, a küzdősportoló korábban hűtlen volt Jáklihoz, aki csak akkor szerzett tudomást Boráros félrekacsintgatásáról, amikor a szülőszobán volt, s első közös gyermeküknek készült életet adni.

Jákli Mónika akkor megbocsátotta Boráros Gábor félrelépését, közös kislányuk, Zora érdekében is adott az MMA-harcosnak egy esélyt. Mostanra azonban úgy tűnik, már nem alkotnak egy párt, jóllehet néhány hónappal ezelőtt költöztek be új, közös otthonukba. Időközben a közös fotóik is eltűntek az Instagramról.

A Bors szerint ezúttal főként az influenszer az, aki más oldalán keresi a boldogságot, ami a Reddit-felhasználóknak is szemet szúrt, akik rendesen kivesézték, hogy Jákli több olyan fotót is közzétett magáról, amelyeket előtte egy másik férfi rakott ki róla néhány szívecske kíséretében. A lap szerint az influenszer szívének választottja egy szlovák férfi lehet, aki ajándékokkal halmozza el őt, de az utóbbi időben Borárost is egy másik nővel látták.

Egyelőre egyik fél sem erősítette meg a szakítás hírét. A Bors azt írja, Boráros Gábor és Jákli Mónika a 15. pár, akik szakítottak a Nyerő Párosban való szereplésüket követően.