A Sztárban sztár legújabb évadának köszönhetően záporoznak az ajánlatok az énekeshez.

Fotó: TV2

Peter Srámek hétről hétre kápráztatja el a nézőket produkcióival a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorában. A 31 éves énekesnek még Zámbó Krisztiánnal is sikerült rendeznie viszonyát a színfalak mögött, és azóta szoros barátságot kötöttek egymással. Most azonban a Borsnak azt is elárulta, hogy a műsornak köszönhetően számos üzenetet, szerelmes leveleket kap a női rajongóitól. Megjegyezte, bár eddig sem panaszkodott, de ez most már „tényleg őrület”.

Nagyon sokan azért írnak, mert tetszett a produkcióm, de a legtöbben szeretnének velem találkozni, megismerkedni velem, közös fotót, dedikálást. Nem mondom, ezek a levelek nagyon jólesnek, hálás vagyok érte! Olyan rajongóim is vannak, akik pedig úgy látszik, életre szóló Srámeket szeretnének, mert magukra tetováltatják az aláírásomat, vagy egy dalomból egy részletet

– magyarázta az énekes, aki számára a mai napig elképesztő, hogy valaki miatta ilyenre is képes.

Nekem már ez is elég szürreális, főleg, amikor jönnek és megmutatják a végeredményt. De a legkeményebb, hogy egy édesapa felajánlotta a lányát, aki nagy rajongóm, hogy akár feleségül is vehetem...

A vágsellyei születésű énekes ugyanakkor megjegyezte, sosem élne ezekhez hasonló ajánlatokkal, de azt sem tagadja, hogy volt már olyan szimpatikus rajongója, akivel elment vacsorázni. Azt viszont sosem hagyja, hogy a partnere fizessen, ebben régimódinak tartja magát.