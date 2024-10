Extrém külsőre váltott a ValóVilág 12. évadának szőkesége, mióta zátonyra futott a románca villabéli szerelmével.

Mióta véget ért a ValóVilág 12. évada, Váradi Bettina Dorka, azaz VV Dorka gőzerővel azon dolgozott, hogy az Instagramon és a TikTokon is népes követőtábora legyen, akiket párjával, VV Duduval, azaz Bottlik Dáviddal karöltve rendszeresen szórakoztatott élő bejelentkezésekkel és kérdezz-felelek játékokkal. Az egykori villalakó nem sokkal a valóságshow-t követően össze is költözött Duduval, hiszen úgy érezték, kamerák előtt szövődött szerelmüket ideje új szintre emelni egy közös albérlettel. Dorka korábban egy ígéretgyűrűt is kapott a Szingli vagy svindli című műsort is megjárt fiatalembertől, ám úgy tűnik, a románc mostanra zátonyra futott, Dorka legalábbis a korlátozott ideig elérhető Instagram-történeteiben több alkalommal is erről tájékoztatta követőit.

A szőkeség rövid soraival arra utalt, hogy párja hűtlen volt hozzá, pedig a villában már az esküvőjüket tervezték. A fiatalok közös képei is eltűntek a közösségi platformról, Dorka azonban a jelek szerint igyekszik nem keseregni a szakítás miatt.

Ha az ember nincs jó passzban, akkor arra van szüksége, hogy azt tegye, amit szeret. Nekem ilyen a szépítkezés

– olvasható a volt villalakó posztjában, aki a jelek szerint a műsor óta újra póthajat rakatott magának, ahogy a játék során hanyagolt műszempillái is a régiek, a róla készült legfrissebb felvételeken azonban alig lehet felismerni, a RTL+ nézői legalábbis nem ilyen extrém külsővel szokhatták meg a fiatal hírrességet.