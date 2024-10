Tovább szeretné folytatni az extrém sportot.

Több helyen súlyos arcsérülés szenvedett Kempf Zozo profi BMX versenyző, akit azután szállították kórházba, miután egy svájci bajnokságon egy balszerencsés esés következtében megsérült. Az Exatlon, a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz korábbi versenyzőjét napok óta orvosi megfigyelés alatt tartják, és pár napja már bejelentkezett a kórházból, hogy hírt adjon az állapotáról. Mostani bejegyzésében arról számolt be, hogy gyorsan javul az állapota, és úgy tűnik, sérülései ellenére esze ágában sincs abbahagyni a biciklis versenyzést.

„Köszi mindenkinek a kívánságokat, nagyon jól esik. Nem telózok, a regenerációra figyelek” – kezdte posztjában Kempf Zozo, majd így folytatta:

Nyomtam egy arcost az EB-n, így hosszú az út még előttem. Egy arccsontműtéten már túl vagyok, valamint egy szemfelépülés még a cél, de vissza fogok térni, erősebben, mint voltam! Haladunk, pozitív jeleket kaptam!

– idézi a Story a sportoló, akit hamarosan hazaszállítanak Magyarországra.