Az énekesnő gyermeke, mondhatni, anyatejként szívta magába a zenét.

Tóth Gabi úgy látja, hogy Krausz Gáborral közös kislánya, Hannaróza Mária egyre inkább érdeklődik a zene és a tánc világa iránt, de a próbafolyamatokat is előszeretettel figyelemmel követi. Az énekesnő ezért szívesen magával viszi kislányát a próbákra, amelyekből mostanság akad bőven, hiszen idén ősszel két műsorban is feltűnik a TV2-n: hetek óta a Sztárban Sztár All Starsban versenyez, október végén pedig párjával, Papp Máté Bencével a Dancing with the Stars táncparkettjére lépnek.

„A tánc és nyilvánvalóan a zene, az egész muzikális világ – amibe beleszületett – iránt nagyon érdeklődik. Szerintem anyatejként szívta magába a zenét! Még csak decemberben lesz ötéves, tehát pontosan nem lehet látni, hogy végül melyek lesznek azok a területek, amelyek majd érdeklik. Lehet, hogy semmi köze nem lesz sem a zenéhez, sem a tánchoz, de szeretnénk megismertetni és belevinni ebbe a közegbe” – fejtette ki a Hot! magazinnak Tóth, aki nem akad majd ki, ha kislánya életében csak hobbiként lesz jelen a zene és a tánc.

Jelenleg azonban egyértelműen azt látjuk, hogy jól érzi magát ebben a világban: imádja a rivaldafényt, sminket, a rengeteg ruhát és jelmezt. Örülnék, ha hasonló pályán indulna majd el, mint amin én vagyok, de nem nyomasztom ezzel: azt szeretném, ha ő döntené el, hogy mi az, ami érdekli, mi a célja, és mi az, amelyben érzi azt a szenvedélyt, amelyben kiteljesülhet. […] Hanni nagyon jól kijön Mátéval, most például az ő táncos videói a kedvencei, állandóan azokat nézegeti a telefonunkon. Úgy látom, Hanni nagyon büszke ránk, és szerintem örül annak, hogy az anyukája ott van a televízióban

– fejtette ki az énekesnő a lapnak, amit a 24.hu szemlézett.