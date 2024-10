Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban második évadában tűnt fel Lakatos László, akire a krimi-reality kezdetekor a játékmester, Árpa Attila az egyik gyilkos szerepét osztotta. A humorista remek választásnak bizonyult, ugyanis hosszú ideig remekül játszotta a szerepét gyilkostársaival, és senkiben még csak a gyanú legkisebb látszatát sem keltette. A műsor második hetében viszont elfogyott a szerencséje, így Erős Antónia után másodikként esett ki a gyilkosok közül.

Ezúttal a Meglepetés magazinnak adott interjút Lakatos, akit a műsor után már hazavárt szerető családja. Mint mondja, a tízéves kisfia, Lacika a szeme fénye. A gyermek egyéves volt, amikor az édesanyjával szakítottak, ezért az iskola kezdetével „hétvégi apuka” lett, de igyekszik tartalmasan tölteni a közös időt. Kisfiát érdekli a filmezés és a humor, ezért gyakran feltűnik az édesapja Instagram-videóiban is. Válása után a szerelem újra rátalált a humoristára, kedveséről pedig csakis áradozni tudott:

Életem asszonyát, Csillát a neten vadásztam le. Megláttam egy közösségi oldalon, és eldöntöttem, nekem ez a nő kell. Nem adta könnyen magát, évekig írogattam neki. Nagyon értékelem a szerelmét, boldog vagyok, hogy jegyben járunk. Egyébként Csilla is hozott egy gyereket a kapcsolatunkba. A nevelt fiamat, Ákost is szeretem. Remélem, ő is engem.